Progettazione, in Lombardia bando Aria multilotto per il servizio di verifica di 41 interventi
Servizi per oltre 10,7 milioni di euro. Offerte entro il 25 settembre. La Top Ten delle principali gare di progettazione di agosto
In Lombardia la centrale acquisti regionale (Aria) ha pubblicato la gara multilotto da oltre 10,7 milioni di euro per affidare il servizio di verifica della progettazione di 41 interventi di vario tipo sul territorio regionale. Su tutti spiccano i primi due lotti (al 5° e al 6° posto della classifica) di gran lunga i più complessi e ricchi. I progetti si riferiscono infatti a interventi di svariati milioni di euro. Il lotto n.1 - il cui importo a bando è pari a 5,43 milioni di euro - riguarda il ...