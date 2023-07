Prove di stretta finale sul contratto per 135mila tra medici e dirigenti di Gianni Trovati

In gioco l’arrivo entro l’anno di aumenti fino a 240 euro e arretrati da oltre 6.800 euro









Oggi tenta il rush finale il rinnovo del contratto per 120mila medici e quasi 15mila dirigenti sanitari. È un contratto atteso in tutti i sensi, perché per i vecchi ritardi nel finanziamento la trattativa fra Aran e sindacati riguarda il 2019/21: un periodo nato prima del Covid, per intendersi, il che non è un dettaglio soprattutto in sanità.

Anche per questo l’Aran, l’agenzia negoziale del pubblico impiego, ha spinto al massimo con un calendario serrato per arrivare alla firma della pre-intesa prima...