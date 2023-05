Qualificazione Pa, si parte: senza requisiti niente Cig dal 1° luglio di Mauro Salerno

Comunicato del presidente dell'Anac: dal 1° giugno le richieste di qualificazione. Il rischio impatto sugli investimenti Pnrr dei Comuni non capoluogo









Rimandata per anni, alla fine, l'«ora X» per la qualificazione delle stazioni appaltanti, forse la riforma più attesa e impattante per il settore degli appalti pubblici, è arrivata. A premere lo start è un comunicato del presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, che individua nel primo giugno la data in cui le amministrazioni intenzionate a gestire in autonomia le procedure d'appalto oltre i 500mila euro per i lavori e oltre le soglie Ue per beni e servizi (ora 140mila euro) dovranno presentare richiesta...