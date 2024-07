Rassegna incentivi e GSE

Energia rinnovabile - Incentivi - Decadenza - Riesame - Ragioni reiterate - Sostituzione provvedimento originario - Esclusione

Deve escludersi che l’esito negativo della richiesta di riesame ex art. 56, c. 8, d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, comporti la sostituzione del nuovo provvedimento a quello originario, posto che in tale sede non vi è stata una autonoma rivalutazione della fattispecie tale da condurre ad un nuovo provvedimento di decadenza, avendo sostanzialmente il Gestore...