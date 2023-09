Regolarità contributiva: Durc ora consultabile tramite app Inps su cellulare o tablet di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La chiave è il codice fiscale o il numero di protocollo della richiesta









L'Inps espande i suoi servizi online e, attraverso uno smartphone o un tablet, consente di consultare il Durc (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità relativo alle imprese e ai lavoratori autonomi. Si tratta di un'estensione dei servizi che si colloca nell'ambito delle iniziative volte all'attuazione del Pnrr e miranti a rendere un'informazione a all'utenza basata su diverse fonti. L'app è disponibile sia per piattaforma Android che per iOS. Dopo l'accesso tramite Spid o...