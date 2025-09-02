Responsabilità erariale all’esecutore materiale delle decisioni assunte da altri organi del Comune
Il dipendente risponde delle azioni che ha compiuto e che sono a lui e solo a lui direttamente e concretamente riconducibili
Essere semplice esecutore materiale di altro organo del Comune non pone al riparo il lavoratore da responsabilità erariale. Infatti, contrariamente a quanto sentenziato dal giudice di prime cure secondo il quale ai fini dell’attribuzione di responsabilità erariale è necessario sia integrato sia l’elemento oggettivo sia quello soggettivo, ma quest’ultimo non si concretizza quando è frutto di decisioni maturate nell’ambito di altro organo del Comune, come nello specifico dalla giunta comunale, rispetto...
