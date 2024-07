Rifiuti, legittima la tariffa basata sugli svuotamenti

La commisurazione della quota variabile del prelievo destinato a finanziare il servizio rifiuti effettuata sulla base del numero di svuotamenti del contenitore per la raccolta indifferenziata è perfettamente legittimo e rispondente ai criteri normativi interni e unionali.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17789 del 27/06/2024, ha confermato la piena legittimità del criterio basato sul conteggio del numero di svuotamenti dei rifiuti.

Diversi regolamenti comunali di disciplina sia della tariffa corrispettiva (e della vecchia Tia), sia delle tari puntuale, prevedono la determinazione della quota variabile del prelievo dovuta dall’utente sulla base del numero degli svuotamenti del contenitore per i rifiuti indifferenziati, in applicazione del principio del cosiddetto “vuoto per pieno”. Tale criterio consiste nel commisurare la parte variabile al quantitativo di rifiuti prodotti determinati convertendo il volume del contenitore in peso, dando per scontato che a ogni svuotamento lo stesso sia pieno di rifiuti.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che questo criterio sia rispondente al diritto vigente. Sia quello interno, sulla scorta di quanto previsto dal Dpr 158/1999, il decreto che disciplina il metodo normalizzato, nonché dell’articolo 49 del Dlgs 22/1997, norma che introdusse la tariffa per la gestione dei rifiuti (Tia). Le norme prevedono la possibilità per i Comuni di attribuire la parte variabile del prelievo all’utente sulla base della misurazione della quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, ricorrendo a un sistema presuntivo laddove gli enti non siano ancora organizzati per la misurazione puntuale.

E sia alla disciplina unionale, poiché l’articolo 15, lettera a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di questo servizio e non del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito. Un criterio non perfettamente puntuale, pur sempre di ragionevole approssimazione, non viola di per sé il principio del “chi inquina paga”, salvo che esso comporti, nel caso concreto, un costo per l’utenza spropositato rispetto ai volumi ed alla natura dei rifiuti conferiti.

Un sistema basato sul conteggio degli svuotamenti risponde al criterio legale di determinazione della quantità di rifiuti effettivamente conferiti anche di più di quello basato sul rapporto tra superficie e kg, permettendo di determinare, sempre nell’ambito del metodo normalizzato, una tariffa più puntuale di quella presuntiva.

Peraltro, ha evidenziato la Corte come sul piano pratico l’utente potrebbe incidere direttamente sul numero degli svuotamenti e, quindi, sull’importo della quota variabile, esponendo il contenitore soltanto quando questo è colmo, in modo che sia sfruttata al massimo la volumetria disponibile.

Il criterio dello svuotamento non si discosta quindi dal parametro legale del conferimento effettivo, specie in un contesto operativo dove spesso la misurazione dei rifiuti risulta ancora oggi impraticabile per limiti tecnologici o di eccessività del costo.

Non va inoltre dimenticato che il Dm 20/04/2017, nel definire i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione/tariffazione puntuale commisurata al servizio reso, ai sensi dell’articolo 1, comma 667, della legge 14/7/2013, di disciplina della tariffa corrispettiva, prevede tra i sistemi ammessi proprio quello della registrazione del numero dei conferimenti, ammettendo per misurare i rifiuti conferiti sia criteri di peso che volumetrici.

(*) Vicepresidente Anutel

------------------------------------------------------

Formazione ANUTEL

CORSI IN PRESENZA

SUMMER SCHOOL – 24-26/7/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario

SUMMER SCHOOL – 7-9/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): tributi locali: corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

SUMMER SCHOOL – 28-30/8/2024 Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario

19/09/2024, Misterbianco (Ct): procedure esecutive per la riscossione forzata dei tributi locali (9,00-16,00)

24/9/2024, Faenza (Ra): LA DIFESA DEI CREDITI DEGLI ENTI LOCALI NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (09,00-17,00)

26/9/2024, Verona: i fabbricati nell’imu: dal contraddittorio all’accertamento (9,00-16,00)

4/10/2024: Sede Nazionale ANUTEL, Montepaone (Cz): CELEBRIAMO "I NOSTRI 30° ANNI"

10/10/2024, Arezzo: la gestione del diritto delle successioni per gli enti locali (9,00-16,00)

10/10/2024, Marsala (Tp): tributi locali: conferme e novità per l’anno 2024 (9,00-16,00)

VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE

29/7/2024: la nuova istruttoria nel processo tributario (10,00-12,00)

10/9/2024: l’imposta di soggiorno. evoluzione verso il cin e il ruolo dei portali telematici (10,00-12,00)

19/9/2024: l’autotutela nei tributi locali a seguito della riforma dello statuto del contribuente tra dubbi e contraddizioni (15,30-17,30)

26/9/2024: imu ed aree fabbricabili – lo strumento urbanistico, individuazione dei comparti edificabili, aree adibite ad attivita’ estrattiva e casi particolari

24/9-15/10/2024: corso sulla gestione del diritto delle successioni per gli enti locali

24/10/2024: imu ed aree fabbricabili – le aree vincolate e le superfici pertinenziali (10,00-12,00)

VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA

29/7/2024: iter di predisposizione del bilancio di previsione 2025/2027: come organizzarsi per giungere con (relativa) serenità all'approvazione entro il 31/12/2024 (10,00-12,00)

8/9/2024: il bilancio di previsione 2025 - 2027: istruzioni per l'uso (15,30-17,30)

11/9-11/11/2024: percorso operativo sul bilancio di previsione finanziario: analisi pratica delle poste, disamina di atti amministrativi e gestione dei rapporti con colleghi e revisore dei conti

30/09/2024: corso “base” sull` iva applicata agli enti locali (9,30-11,30)

28/10/2024: corso “avanzato” sulla gestione iva del patrimonio immobiliare da parte degli enti locali (9,30-11,30)

VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)

16-30/9/2024: il rup, l`affidamento diretto e le procedure negoziate: dal codice alle indicazioni giurisprudenziali, anac e mit

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2024: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali

- Il corso si terrà dal 9 al 27 SETTEMBRE 2024.

https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadSet2024.pdf