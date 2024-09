Riscossione coattiva dei tributi a tempo

Il Dlgs 110/2024 ha dato attuazione alla legge delega fiscale per quanto attiene alla revisione del sistema nazionale della riscossione (articolo 18 legge 111/2023), prevedendo nuove norme in materia di discarico dei carichi affidati all’Agente della riscossione.

L’articolo 3 del Dlgs 110/2024 ha stabilito il discarico automatico delle quote affidate all’agente della riscossione (Ader) a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2025, trascorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento del carico, secondo criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale. In questo modo i carichi consegnati all’agente la cui riscossione non è andata a buon fine sono restituiti all’ente impositore.

Il discarico automatico non opera per le quote per le quali, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, la riscossione risulta sospesa, ovvero siano in corso procedure esecutive o concorsuali. Altresì lo stesso non opera se tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo a tale data:

- le quote sono state oggetto di accordi conclusi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ovvero;

- siano in corso delle dilazioni alla data del 31/12 del quinto anno successivo a quello di consegna, ovvero;

- entro la medesima data si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero;

- nel medesimo periodo di tempo è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi.

Accanto al discarico automatico il medesimo articolo prevede anche il discarico anticipato delle partite, che può avvenire:

- Per volontà dell’agente della riscossione, in qualsiasi momento, laddove si sia verificata la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, ovvero non vi siano beni del debitore suscettibili di essere aggrediti o se non ci sono nuovi beni diversi da quelli che nel biennio precedente sono stati oggetto di attività di recupero esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;

- Su richiesta dell’ente impositore, il quale può domandare all’agente della riscossione la riconsegna dei carichi affidati e non riscossi, eccetto quelli per i quali le procedure esecutive sono ancora in corso, ovvero siano esclusi dal discarico automatico. Questa facoltà può esercitarsi solo dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, per i carichi già affidati alla data di entrata in vigore del decreto (8/8/2024), ovvero tra il ventiquattresimo ed il trentesimo mese successivo alla presa in carico, per quelli affidati dopo l’8/8/2024

Che fine faranno le quote discaricate automaticamente o anticipatamente? La risposta è contenuta nell’articolo 5 del Dlgs 110/2024, il quale consente agli enti impositori, fino alla prescrizione del credito:

- di gestire direttamente le partite;

- di affidare la riscossione a uno dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b, del Dlgs 446/1997 (concessionari iscritti all’albo, società in house, società miste), scelto seguendo le procedure del codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023), ovvero con apposita selezione, mediante procedura di evidenza pubblica;

- di riaffidare la riscossione ad agenzia delle entrate riscossione (Ader) solo per due anni, aderendo alle condizioni di servizio rese disponibili dalla predetta Agenzia (pubblicate sul sito dell’agenzia entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, a cui l’ente impositore deve aderire entro i successivi 12 mesi). La norma specifica che tale riaffidamento è volto a consentire ad Ader di agire per il recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati in seguito alle segnalazioni articolo 28-ter (rimborsi di imposta) o 48-bis (pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del Dpr 602/1973, ovvero dell’affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. Al termine del biennio, le somme non riscosse sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore, salvo che siano pendenti procedure esecutive o concorsuali, ovvero pagamenti derivanti dalla conclusione di accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o dall’adesione a istituti agevolativi previsti dalla legge. In queste ipotesi, infatti, l’Agente della riscossione è legittimato a svolgere le proprie competenze fino all’estinzione delle procedure e all’incasso delle somme pagate dal debitore.

Nel caso di discarico anticipato, entro il termine del 31 dicembre del 5° anno successivo a quella di consegna del carico, l’ente impositore può riconsegnare il carico ad Ader laddove lo stesso abbia conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunicando all’Agente i beni del debitore da aggredire. Questo riaffidamento viene meno, con il discarico automatico, una volta che le somme non siano riscosse entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello del riaffidamento.

(*) Vicepresidente Anutel

