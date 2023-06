Salini (Webuild): Nessun ritardo nei 12 cantieri finanziati anche con risorse Pnrr di Marco Morino

Al gruppo affidati lavori per 16 miliardi: tra i progetti, l’alta velocità nel Meridione









Oltre 16 miliardi di lavori distribuiti in 12 grandi cantieri ferroviari, la maggioranza dei quali collocati nel Mezzogiorno. Sono i progetti che il gruppo Webuild (ex Salini Impregilo) sta realizzando in Italia sulla spinta del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nei 12 cantieri del Pnrr che fanno capo a Webuild lavorano oltre 6mila persone, tra dipendenti diretti e di terzi. Inoltre Webuild, assolvendo al suo ruolo di general contractor, fa da traino all'intera filiera delle costruzioni...