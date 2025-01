Sanità, niente accordo sul contratto - Ora più incognite sugli altri comparti

È stato il «no» pronunciato nel primo pomeriggio di ieri da Nursing Up, uno dei sindacati degli infermieri, a far saltare la trattativa sul rinnovo contrattuale 2022/24 per i 580mila dipendenti della sanità (non i medici, sono dirigenti), che nonostante le incognite dell’ultima ora pareva instradata verso la firma dopo la due giorni all’Aran seguita a sette mesi di negoziati.

Il 6,43% di rappresentatività di questa sigla è stato decisivo per far pendere la bilancia dalla parte dei contrari all’accordo...