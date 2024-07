Spending, ecco i numeri ufficiali ente per ente

Sono stati pubblicati i tagli della spending review necessari per la chiusura della salvaguardia degli equilibri per il triennio 2024-26, che i consigli devono deliberare entro il 31 luglio, pena lo scioglimento. Su richiesta dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, per permettere agli enti locali di provvedere tempestivamente all’assestamento di bilancio e alla relativa salvaguardia come previsto dagli articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, del Tuel, il ministero dell’Interno ha reso noti i ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi