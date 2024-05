Stabilimenti balneari rimuovibili soggetti a Imu

Sono rilevanti, ai fini Ici/Imu, le strutture realizzate dal concessionario per offrire servizi balneari, anche se accertate come precarie e amovibili, non incidendo, peraltro, la loro eventuale rimozione temporanea, per limitati periodi.

Quanto sopra è il principio di diritto sancito dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 12638/2024, in materia di applicazione dell’Imu sugli stabilimenti balneari.

La Suprema Corte ha affrontato un contenzioso riguardante la possibilità di assoggettare a Imu uno stabilimento balneare, costituito da strutture rimuovibili e regolarmente accatastato.

Il contribuente contestava l’assenza del presupposto impositivo dell’Imu, in quanto le strutture erano tutte rimuovibili e peraltro utilizzate con carattere meramente stagionale.

La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del Comune, che era risultato soccombente in primo grado, evidenziando che anche le costruzioni prefabbricate, ancorché semplicemente appoggiate al suolo, sono unità immobiliari, purché siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale. Sancendo però che il Comune non poteva pretendere l’Imu per tutto l’anno, in quanto la concessione consentiva l’utilizzo del bene solo per un limitato periodo di tempo nel corso dell’anno. Ciò in quanto, nel periodo di mancato utilizzo, i beni non erano idonei a produrre reddito.

La Corte di Cassazione condivide solo in parte il pensiero della Commissione tributaria regionale. Va infatti ricordato che nell’Imu, nell’ipotesi di concessione delle aree demaniali, il soggetto passivo del tributo è il concessionario, indipendentemente dalla natura reale o personale del suo diritto come risultante dalla concessione. Ciò per l’espressa previsione dell’articolo 9, comma 1, del Dlgs 23/2011 e oggi del comma 743 dell’articolo 1 della legge 160/2019. La Corte, richiamando le pronunce n. 9429 del 2019 e n. 7769 del 2023, ha evidenziato che le strutture realizzate dal concessionario per offrire servizi balneari, anche se precarie e amovibili, hanno un’autonoma capacità reddituale e in quanto tali devono essere accatastate come unità immobiliari. Il Dm 2/1/1998, all’articolo 2, definisce unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1 del medesimo articolo. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale. In definitiva, una struttura, pur precaria, suscettibile di produrre reddito deve essere accatasta, rientrando in questo modo nella definizione di fabbricato quale oggetto imponibile dell’Imu (articolo 1, comma 741, legge 160/2019).

La Cassazione non condivide invece la posizione dei giudici di secondo grado in base alla quale nel periodo di rimozione e quindi di inutilizzo delle strutture le stesse non andavano assoggettate a Imu. Applicando una sorta di stagionalità nel tributo. La Corte rileva come nella disciplina dell’Imu il possesso di un immobile, presupposto del prelievo, rileva a prescindere dalla effettiva produzione di reddito, in quanto quest’ultima non confluisce nel presupposto impositivo. La circostanza che siano soggette a Imu, in quanto fabbricati, anche le strutture precarie e rimovibili, come sopra evidenziato, rende indifferente il fatto che le strutture sono provvisoriamente rimosse, ben potendo essere successivamente ricollocate, a differenza della rimozione definitiva che invece comporta una variazione catastale. La decisione n. 10031/2017 aveva già evidenziato che sono soggette a Imu anche le aree scoperte indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.

(*) Vicepresidente Anutel

