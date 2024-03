Stato patrimoniale dei Comuni, dalla commissione Arconet le istruzioni per la scomposizione del conto di tesoreria

Dalla Commissione Arconet giungono i chiarimenti sulla corretta rilevazione della voce dello stato patrimoniale dei Comuni, relativa al conto di tesoreria, indicata nella disponibilità liquide dell’attivo.

Il Dm 25 luglio 2023 ha modificato il principio contabile applicato della contabilità economica, allegato 4/3 al Dlgs 118/2011, con particolare riferimento alla voce delle disponibilità liquide che, oltre ad accogliere il saldo del conto “Istituto tesoriere/cassiere”, comprende anche gli altri depositi bancari e postali, il denaro e i valori in cassa e la nuova voce altri conti presso la tesoreria statale intestati all’ente. Mentre viene soppressa la specifica relativa agli assegni.

Nel conto “Istituto tesoriere/cassiere”, nel rispetto delle regole della tesoreria unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d’Italia. In definitiva, specifica il punto 6.2, lettera d), del principio contabile, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. È poi compito del tesoriere curare i movimenti dal conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia a quello bancario di tesoreria e viceversa.

Lo schema di stato patrimoniale, nella sezione dell’attivo, voce disponibilità liquide, suddivide il saldo del “conto di tesoreria” nella quota giacente presso il conto bancario di tesoreria e quella invece risultante nella contabilità speciale di tesoreria unica. Il principio contabile chiarisce, al citato punto 6.2, che: «la voce “Istituto tesoriere” indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce “presso la Banca d’Italia” indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale». Tuttavia, in corso di esercizio il conto “istituto tesoriere” registra indistintamente i movimenti del conto bancario e di quello di contabilità speciale e «l’ammontare delle giacenze del conto di TU presso la Banca d’Italia è rilevato distintamente solo alla data del 31 dicembre stornando il conto 1.3.4.01.01.01 “Istituto tesoriere/cassiere” ed accreditando il conto 1.3.4.01.03.01 “Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia” dell’importo corrispondente alle giacenze del conto di TU acceso presso la Banca d’Italia».

Ma come deve essere determinata la quota da riportare nella voce «presso la Banca d’Italia»?

La Commissione Arconet, nella risposta alla Faq 55 dello scorso 6 marzo, ha chiarito che il saldo da considerare è quello del conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia alla data del 31 dicembre, rideterminato escludendo i versamenti ricevuti direttamente su questo conto e non ancora rilevati dall’istituto tesoriere alla data del 31/12. Questo perché tali versamenti saranno contabilizzati sul conto di tesoreria solo nell’anno successivo, generando «sospesi di entrata», che dovranno essere regolarizzati dall’ente secondo le tempistiche previste dal testo unico degli enti locali. Il saldo del conto “istituto tesoriere” dovrà considerare tutti gli incassi e i pagamenti effettuati dal tesoriere non ancora affluiti sul conto di contabilità speciale al 31 dicembre. Nel caso in cui alla data del 31 dicembre risultino dei pagamenti effettuati dal tesoriere non ancora regolarizzati nel conto di tesoreria unica, chiarisce Arconet, il valore della voce sarà negativo. Si verifica, cioè, un’anticipazione tecnica concessa dall’istituto tesoriere per consentire il pagamento delle spese ordinate dall’ente ma regolabili sul conto di TU solo nell’esercizio successivo. In questo modo, il saldo della voce “conto di tesoreria” dello stato patrimoniale corrisponderà all’effettivo saldo di cassa al 31 dicembre, mentre la voce “istituto tesoriere” sarà negativa, esponendo il saldo dell’anticipazione tecnica. La voce “Banca d’Italia” corrisponderà al saldo presso il conto di tesoreria unica.

Da non confondere l’anticipazione tecnica con l’ipotesi in cui l’ente si trovi in anticipazione di tesoreria ex articolo 222 del Dlgs 2677/2000, non restituita alla data del 31 dicembre. In quest’ultimo caso il saldo del conto di tesoreria sarà zero e il debito per l’anticipazione da restituire verrà allocato tra i residui passivi del titolo V della spesa.

(*) Vice presidente Anutel

