Strumenti per garantire la tempestività dei pagamenti

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 17 del 9 aprile 2024, ha effettuato una puntuale ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti.

Quest’ultima rientra tra le riforme del Pnrr (riforma 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”), riforma che prevede che entro il primo trimestre 2025, con riferimento alle fatture ricevute nel 2024, ed entro il primo trimestre 2026, per le fatture ricevute nel 2025, sia rispettato il tempo medio di pagamento delle fatture di 30 giorni (eccetto il settore sanitario che può arrivare fino a 60 giorni) e che l’indicatore di ritardo dei pagamenti, di cui all’articolo 1, comma 859, della legge 145/2018, sia pari a 0 giorni. Indicatori che saranno calcolati dalla piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), che gli enti sono tenuti ad aggiornare e implementare con continuità.

Tenuto conto dell’importanza degli obiettivi fissati, compresi in una riforma qualificante del Pnrr, la ragioneria effettua una puntuale ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti per garantire l’osservanza dei termini di pagamento, contenuti nel Dlgs 231/2022.

Previsioni di cassa del bilancio

Il primo strumento è dato dalle previsioni di cassa del bilancio di previsione. In base all’articolo 162 del Dlgs 267/2000 le previsioni di incasso, sommate al fondo di cassa iniziale, al netto dei pagamenti, devono garantire un fondo di cassa finale non negativo. Previsioni di cassa che per la spesa (e per l’indebitamento) hanno natura autorizzatoria (articolo 164 Dlgs 267/2000). L’esigenza di garantire flussi di cassa capaci di consentire i pagamenti nel rispetto dei termini di legge rende indispensabile l’effettuazione di previsioni di cassa quanto più possibile accurate. Evitando di quantificare le previsioni di cassa delle entrate come semplice somma delle previsioni di competenza e dei residui, ma tenendo conto, in particolare per le entrate di più difficile esazione, del loro andamento e dei loro tempi di riscossione. Diventa strategico accelerare il processo di introito delle entrate, anticipando i tempi di emissione degli avvisi di accertamento e di svolgimento del recupero coattivo, evitando di arrivare a ridosso dei termini decadenziali di legge. Ciò soprattutto in quanto più è ravvicinato lo svolgimento dell’attività di riscossione coattiva rispetto all’anno di riferimento del credito, maggiore è la probabilità del suo incasso. Pur se l’accorciamento dei tempi non è da solo sufficiente a migliorare la capacità di riscossione, richiedendo altresì anche l’adozione di strumenti, strategie e organizzazione adeguate (ad esempio con l’adozione di idonei modelli organizzativi e l’utilizzo di tutte le banche dati e degli strumenti di riscossione coattiva che la legge affida agli enti locali).

Anche la programmazione dei pagamenti deve essere effettuata tenendo conto delle obbligazioni contrattuali e della relativa scadenza; ciò al fine di garantire la previsione di un saldo di cassa finale quanto più accurato possibile. In proposito va altresì considerato che, seppure l’accuratezza delle previsioni di cassa di bilancio è importante, tenendo anche conto della maggiore responsabilizzazione che il riformato principio contabile 4/1 ha assegnato ai responsabili di servizio nella loro elaborazione, per il rispetto dei tempi di pagamento sarebbe altresì necessaria una programmazione dell’andamento dei flussi di cassa nel corso dell’anno. Ciò al fine di prevedere eventuali momentanee deficienze nel corso dell’esercizio e di consentire così la tempestiva possibilità di fronteggiare le stesse con gli strumenti ammessi dal legislatore, come, ad esempio, il ricorso alle entrate vincolate ed all’anticipazione di tesoreria.

La rappresentazione dell’adeguatezza dei flussi di cassa viene agevolata dal principio della competenza finanziaria potenziata, che permette di avere la rappresentazione veritiera e corretta dei crediti e dei debiti e della loro esigibilità temporale, imponendo l’adozione di cronoprogrammi di esigibilità delle spese la cui scadenza è negli esercizi successivi e dal fondo crediti di dubbia esigibilità, che evita la spendita di risorse non ancora realizzate.

Programma dei pagamenti

Un’altra misura che agevola il rispetto dei tempi di pagamento è senza dubbio l’obbligo imposto dall’articolo 183 del Dlgs 267/2000 al responsabile che adotta un impegno di spesa di verificare la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di cassa. Verifica che, suggerisce la Ragioneria, sarebbe meglio anticipare addirittura alla fase della prenotazione d’impegno. Si tratta di una misura che evita lo sforamento dei termini di pagamento, e la cui violazione è potenzialmente foriera di generare responsabilità amministrativa, oltre che disciplinare, considerando gli interessi passivi dovuti in caso di ritardo e l’importo previsto dal Dlgs 231/2002 come risarcimento del danno (€ 40). Quindi, prima di assumere obbligazioni giuridiche occorre verificare la capienza degli stanziamenti di cassa e comunque delle risorse di cassa nel momento in cui il pagamento dovrà essere effettuato. Comportando la necessità di una programmazione di cassa che vada in realtà al di là della dimensione temporale annuale.

Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti

La disposizione dell’articolo 9, comma 1, lettera a), del Dl 78/2009, ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute, misure che devono individuare gli attori interessati, l’iter e la tempistica di ogni singolo processo che conduce all’emissione del mandato di pagamento. Una mappatura di tutte le fasi relative all’approvvigionamento dei beni e dei servizi, dalla determinazione del fabbisogno fino al pagamento della fattura, consente di individuare le eventuali disfunzioni organizzative e di poter intervenire per garantire il rispetto dei termini di pagamento.

Valutazione della performance

L’articolo 4-bis del Dl 13/2023 ha introdotto, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance, specifici obiettivi annuali di rispetto dei termini di pagamento, da valutare ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%, per i dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e per i dirigenti apicali delle strutture. Il raggiungimento degli obiettivi deve essere verificato dai revisori dei conti, mentre il controllo sull’erogazione della retribuzione di risultato competete agli organismi/nuclei di valutazione.

Il controllo sulle singole misure adottate per raggiungere l’obiettivo della tempestività dei pagamenti compete a diversi soggetti, ha suggerito la Ragioneria generale dello Stato. I segretari generali (o i direttori generali ove presenti) dovranno avviare la mappatura dei processi inerenti al ciclo passivo della spesa, per garantire il rispetto dei termini di pagamento. I revisori dovranno controllare il rispetto dei tempi di pagamento, la corretta gestione della cassa, l’attendibilità delle previsioni e l’effettuazione della verifica preventiva della compatibilità di cassa degli impegni di spesa. Se l’indicatore medio dei pagamenti ha superato 30 giorni, i revisori devono verificare che l’ente abbia adottato le opportune misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti. I revisori dovranno controllare altresì l’applicazione delle misure di garanzia (fondo garanzia debiti commerciali) in caso di sforamento dell’indicatore di ritardo dei pagamenti ovvero di mancata riduzione dello stock di debito residuo scaduto alla data del 31/12. Centrale è anche il compito dell’organo di revisione nel verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli dirigenti relativi al rispetto dei termini di pagamento. Agli organismi/nuclei di valutazione, è demandato, infine, il ruolo attivo e propositivo di rappresentare, per iscritto, eventuali integrazioni/implementazioni nella sezione performance del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), affinché il rispetto dei tempi di pagamento sia obiettivo trasversale all’intera struttura organizzativa, assicurandosi del collegamento tra il valore assunto dal tempo medio di ritardo e la performance erogata ai dirigenti/responsabili dei servizi.

(*) Vice presidente Anutel

