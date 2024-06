Tagli ai premi dei dirigenti negli enti «opachi»

I responsabili per la trasparenza e gli organismi di valutazione, e gran parte dei dirigenti e dei responsabili delle Pa, sono stati colti di sorpresa dalla scelta Anac di far seguire per la prima volta un ulteriore documento alla delibera con le istruzioni sui vincoli di trasparenza. La sorpresa è stata accresciuta dal fatto che il provvedimento è arrivato il 1° giugno, peraltro un sabato, mentre da lunedì 3 giugno è attiva la possibilità di compilare sul sito Anac l’applicativo sul monitoraggio...

