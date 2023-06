Ulteriori passi in avanti della riforma Accrual di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel









La riforma della contabilità "Accrual" avanza. È stata recentemente avviata la consultazione pubblica relativa al nuovo Itas, standard relativo alla composizione e agli schemi di bilancio di esercizio.

Tra le varie riforme del Pnrr, una di esse è relativa al sistema contabile pubblico, al fine di dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, in attuazione della Direttiva 201/85/CE del Consiglio, basato sul principio "Accrual". Quest'ultimo è il principio che vede la rilevazione in bilancio delle transazioni e degli altri eventi economici quando essi si verificano, indipendentemente dal momento in cui si manifestano le relative transazioni monetarie e/o di cassa. Si tratta quindi di un sistema di contabilità pubblica basato sul principio della competenza. Lo scopo della Direttiva e del principio "accrual" è quello di generare dati contabili raffrontabili tra tutti gli Stati membri con il linguaggio comune del SEC95 (sistema europeo dei conti nazionali e regionali).

La governance della riforma si compone di varie strutture: la Commissione "standard setter board", il Comitato direttivo, il Gruppo di consultazione interno al Mef e la segreteria tecnica. La riforma qualificante del Pnrr si pone come obiettivo, oltre quello di porre in essere il sistema di contabilità basato sul principio "Accrual", anche di accompagnare il processo di implementazione della nuova contabilità, definendo alcuni documenti fondamentali, tra i quali il primo è il quadro regolamentare (concettuale), approvato dal Comitato Direttivo nella seduta del 10 ottobre 2022; documento che definisce i principi che guidano la definizione degli standard successivi e orienta le altre fonti tecniche. Quindi vi sono gli standard contabili (Itas), ossia i principi applicati, che sono ancora in corso di definizione. Tali documenti devono stabilire le regole contabili applicative. I principi dovranno essere coerenti con il quadro concettuale, ma anche con gli standard europei (Epsas) e, in quanto applicabili, con quelli internazionali (Ipsas). Al momento risultano licenziati i principi ITAS2, applicazione dei principi contabili, cambiamenti di stime contabili e correzioni di errore, ITAS 4, immobilizzazioni materiali e ITAS10 "rimanenze". Inoltre, dovranno essere definiti i modelli di bilancio, il piano dei conti e le misure di implementazione.

Come accennato è in consultazione anche l'ITAS1 (fino al 16 giugno 2023), documento che fornisce una serie di definizioni inziali, la composizione del bilancio di esercizio (che sarà formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario dei flussi di cassa, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal raffronto tra importi preventivi e consuntivi – solo per gli enti in contabilità economico-patrimoniale - e dalla nota integrativa), nonché una serie di principi che devono essere seguiti nella predisposizione del bilancio. In particolare, si evidenziano i principi della rappresentazione veritiera e corretta e della conformità con gli ITAS, della continuità, della costanza, della rilevanza, del divieto di compensazione e della comparabilità spazio-temporale. Tra gli allegati all'ITAS1 sono riportati lo stato patrimoniale (nel quale come elemento di novità rispetto a quello attuale si evidenzia la distinzione tra beni patrimoniali indisponibili e disponibili), il conto economico, il rendiconto finanziario e i medesimi documenti per il bilancio consolidato.

La riforma "Accrual", pur nata con nobili obiettivi, non sarà destinata tuttavia a sostituire l'attuale sistema contabile degli enti locali. Come precisato dal Comitato direttivo, la contabilità finanziaria sarà integrata con il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale; la contabilità economico patrimoniale non soppianterà quindi la contabilità finanziaria autorizzatoria. In buona sostanza, con la riforma "Accrual" per gli enti locali si registrerà la modifica e l'adeguamento del principio contabile concernente la contabilità economico patrimoniale (all. 4/3 al Dlgs 118/2011). La Commissione Arconet, nella seduta del 15/12/2022, ha sottolineato le difficoltà per l'attuazione di tale riforma e quelle che potrebbero incontrare gi enti, sotto il profilo organizzativo e formativo, nel caso in cui fosse istituito un sistema di contabilità economico-patrimoniale separato e a doppio binario con la contabilità finanziaria potenziata. In sostanza, occorre rafforzare, a parere della Commissione, il raccordo tra la contabilità finanziaria e la nuova contabilità economico patrimoniale.

Pur evidenziando l'importanza della visione economico-patrimoniale dei risultati, occorre evitare di creare un nuovo impianto contabile slegato da quello finanziario, che finirebbe inevitabilmente per non raggiungere l'obiettivo, pur nobile, della riforma "Accrual", imparando dall'esperienza della contabilità economico-patrimoniale introdotta dal Dlgs 118/2011 e dalle difficoltà incontrate dagli enti nella sua attuazione. Insomma, riforma sì, ma nel senso della semplificazione.

(*) Vice presidente Anutel

