Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Termini perentori - Favor sviluppo fonti rinnovabili - Interventi di interesse pubblico prevalente - Interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti - Sviluppo sostenibile - Transizione ecologica

Con riferimento alla procedura di VIA, non è revocabile in dubbio che i termini previsti dagli articoli 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 hanno carattere perentorio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili...