Webuild investe in Sicilia: 400 milioni nei cantieri Rfi

Un polo produttivo e logistico al servizio del Ponte sullo Stretto in un unico posto. È la strada che sta seguendo Webuild in vista dell’apertura dei cantieri del Ponte sullo Stretto. L’amministratore delegato Pietro Salini non si sbilancia ma conferma che il cantiere per individuare l’area più idonea è aperto: «Stiamo selezionando diverse candidature di spazi industriali in Sicilia, cerchiamo sinergie per potere avere uno stabilimento di frese in un posto unico senza dover distribuire lavorazioni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi