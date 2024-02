Appalti digitali, dopo i funzionari Pa anche le Soa contro l’Anac: impossibile caricare i dati delle imprese Carpinello (Unionsoa): abbiamo denunciato più volte, inascoltati, che l’ultimo applicativo non funziona. Nel Fascicolo virtuale degli operatori spesso non si trova neppure l’attestato per partecipare alle gare