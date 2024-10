Il contributo degli indicatori Anac alla valutazione dei rischi di revisione negli enti locali

I “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali”, predisposti dal Cndcec, individuano le linee operative a supporto dell’attività di revisione contabile negli enti locali.

Attraverso questi principi, il Cndcec richiede all’organo di controllo di documentare ogni operazione, eseguita nello svolgimento delle proprie funzioni, nei verbali (riportanti gli esiti dell’attività di vigilanza, ispezione e accertamento) e/o nelle carte di lavoro (riportanti gli esiti dell’attività di controllo). In entrambe le tipologie di documento i revisori devono avere cura di specificare le tecniche di campionamento utilizzate, fornendo adeguata motivazione sulla loro idoneità.

Infatti, attraverso le adeguate tecniche di campionamento statistico (principio 1, Cndcec) è possibile operare su un sottoinsieme (campione) dei dati da verificare ottenendo elementi probativi significativi attraverso cui trarre conclusioni sull’intera popolazione di dati da cui il campione è stato estratto. Tale operazione, affinché possa essere ritenuta valida, deve basarsi sulla corretta determinazione della significatività operativa (a riguardo si rimanda all’articolo «L’impatto delle misure di prevenzione della corruzione sulla pianificazione dell’attività di revisione dell’ente locale» pubblicato su Nt+ Enti locali & edilizia del 17 febbraio 2023).

Nell’ambito della revisione dell’ente locale risulta talvolta complesso identificare correttamente le soglie nell’ambito del quale il campione considerato risulta essere, da un punto di vista statistico, significativamente rilevante.

Per superare tale criticità, i principi redatti dal Cndcec invitano ad adottare idonei strumenti di valutazione dei rischi di revisione ispirati da logiche di risk management (audit risk model) tali da ridurre la significatività operativa e, quindi, la validità del campione di indagine considerato.

Va inoltre tenuto presente che Anac ha ribadito (Pna 2023) l’importanza dell’analisi del contesto esterno e interno all’ente e di come queste condizionino la determinazione dei valori soglia (foglio di lavoro 1 al Pna 2023).

Il ruolo del revisore è infatti ritenuto centrale da Anac (allegato tecnico n.1, Pna 2019) nel processo di identificazione ed eventuale monitoraggio di adeguate misure di prevenzione della corruzione e più in generale della maladministration. Pertanto, nel processo di pianificazione dell’attività e al successivo campionamento statistico è opportuno che il revisore prenda consapevolezza anche di quelli che sono i dataset e database prodotti da Anac.

A tal riguardo assumono un ruolo fondamentale gli “indicatori per la valutazione dei rischi corruttivi” elaborati da Anac nel 2022 (dashboard/cruscotto anticorruzione). L’Autorità ha infatti sviluppato tre tipologie di indicatori utilizzati per la misurazione:

· Indicatori “contesto”;

· Indicatori “appalti”;

· Indicatori “comunali”.

Gli indicatori “contesto” sono costruiti analizzando 18 diversi aspetti legati al territorio, che vanno dall’istruzione, alla presenza di criminalità, al tessuto sociale, all’economia locale e alle condizioni socioeconomiche dei cittadini.

Gli indicatori “appalti”, invece, si basano sull’analisi dei contratti pubblici disponibili sulla Bdncp. Incrociando le informazioni, i bandi pubblici sono classificati attraverso diciassette indicatori che tengono conto di aspetti diversi quali, ad esempio, lo scostamento nei tempi o nei costi previsti e la presenza di procedure di scelta del contraente poco limpide.

Infine, gli indicatori “comunali” raggruppano elementi che possono essere associati alla presenza di fenomeni corruttivi all’interno dell’amministrazione stessa quali, ad esempio, le dimensioni del comune, la quota di appalti sottosoglia assegnati, eventuali scioglimenti per mafia, la condizione dei Comuni limitrofi.

Per ognuno degli indicatori individuati da Anac, la dashboard attiva un alert o “red flag” nel caso in cui il suo valore supera quello del 75% delle provincie italiane con valore meno rischioso. Attraverso la piattaforma Anac “Misura la corruzione” è possibile, inoltre, analizzare i dati e individuare gli indicatori con “red flag” ad alto indice di rischio corruttivo.

Ciò considerato, nel rispetto dei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali”, anche gli indicatori Anac concorrono alla determinazione del rischio di revisione così detto “intrinseco” ovvero quello collegato alla natura delle attività svolte dall’ente nonché a fattori esterni (politici, culturali, economici, attività di tipo commerciale, debitori e creditori eccetera) e a fattori interni (tipo di organizzazione, procedure, competenze dell’organico, modifiche recenti nella struttura eccetera).

In conclusione, si suggerisce ai revisori di implementare la fase del “risk assesment” anche attraverso il database e gli indicatori Anac anche al fine di compensare eventuali carenze di informazioni ambientali e costruire un sistema di misurazione del rischio “ad hoc” per ogni singolo ente.

Lo scorso 23 settembre, presso la sede della Corte dei Conti Emilia Romagna, si è svolto il primo incontro del “tavolo tecnico” sulla imposta di soggiorno organizzato da Ancrel, sezione di Bologna, con il coordinamento del Prof. Marcovalerio Pozzato, Presidente della Corte dei conti Emilia-Romagna – sezione controllo. Hanno partecipato all’evento, oltre al presidente Prof. Marcovalerio Pozzato, per Ancrel Bologna, il dott. Paolo Cerverizzo ed il tesoriere dott. Tommaso Pazzaglini, per la Questura di Bologna il primo dirigente, dott. Gianfrancesco Marco, per la Guardia di Finanza, il colonnello dott. Sarri Selvaggio, per l’Agenzia delle Entrate, agenzia regionale, il dott. Marcello Vitti, per Ascom e Federalberghi, la dottoressa Annalisi Piccinelli ed il presidente Federalberghi dottore Alessandro Giorgetti, per la Fiavet Emilia il presidente dottore Massimo Caravita, per Ascom e Comune di Bologna, la dottoressa Miriam Pepe e dottoressa Emilia Ammirati. L’obiettivo del “tavolo tecnico” è quello di mettere “a fuoco” le molteplici problematiche che scaturiscono dall’applicazione dell’imposta di soggiorno. Durante l’incontro, sono emersi molti punti interessanti, in particolare si è posto l’attenzione di come intersecare tutte le comunicazioni che gli operatori turistici sono obbligati ad effettuare durante l’anno alle Istituzioni interessate alla gestione dell’imposta. Alla fine, nel confermare la validità dell’incontro, tutti i convenuti hanno espresso la volontà di continuare la discussione, con l’obiettivo di poter verificare se è possibile costruire un modello attuativo che agevoli le varie fasi - dalla comunicazione al controllo – dell’imposta, con l’intento finale, di proporlo alle Autorità competenti a livello nazionale.

Ancrel Ferrara in collaborazione con Odcec Ferrara ed Ancrel Nazionale un ciclo di eventi in modalità webinar:

18/09/2024 dalle 14.30 alle 16.30 IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI relatore Dott. Luciano FAZZI

23/10/2024 dalle 14.30 alle 16.30 IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (artt.147 e segg.Tuel) Cosa deve controllare il Revisore? relatoreDott. Guido MAZZONI

31/10/2024 dalle 14.30 alle 16.30 IL PNRR - CONTROLLI INCROCIATI TRA CARICAMENTO SU REGIS E SCRITTURE DI BILANCIO relatrice Dott.ssa Maria Carla MANCA

7/11/2024 dalle 14.30 alle 16.30 IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA NUOVA PROFRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE 2025-2027 relatrice Dott.ssa Rosa RICCIARDI

VII Edizione Premio Antonino Borghi. Anche quest’anno ANCREL attribuirà un premio alla miglior tesi di laurea sulle tematiche relative alla contabilità e alla revisione degli enti locali. A questo LINK è possibile scaricare il bando e tutti i moduli necessari all’iscrizione. La premiazione avverrà a Roma nel mese di ottobre.

I seminari di Nt+ Enti locali & Edilizia proseguono i seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia, organizzati con gli Esperti del Sole 24 Ore e con le firme del quotidiano per offrire delle occasioni di confronto e di aggiornamento su temi di interesse professionale per gli amministratori, i professionisti, i dipendenti pubblici e per le imprese che lavorano con la Pubblica amministrazione. I seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia sono organizzati in collaborazione con ANCREL. Il 17 ottobre seminario su «Il bilancio di previsione: le regole per i bilanci preventivi 2025/2027» e il 28 novembre l’appuntamento è con «Le novità tributarie per il 2025». Il singolo seminario è inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permette di maturare complessivamente n. 4 crediti formativi.

Ancrel Campania in collaborazione con ANDOC, Odcec Avellino e Fondazione commercialisti Avellino presenta nei giorni 7, 25 e 30 ottobre un CICLO DI SEMINARI EE.LL. E ADEMPIMENTI PER IL REVISORE ANNO 2024, scarica QUI info e modalità di iscrizione