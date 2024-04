Il rendiconto 2023: le novità per i revisori

La maggior parte dei revisori ha già rilasciato la propria relazione sul rendiconto 2023. Si ricorda che il termine previsto dall’articolo 227 del Dlgs 267/2000, che richiede il deposito degli atti almeno venti giorni prima della riunione consiliare, risponde a una specifica esigenza di corretta informazione dei consiglieri comunali in merito alle questioni oggetto di deliberazione e pertanto non è comprimibile (massima Finanza Locale 8 maggio 2023). Al contrario il termine dei 20 giorni previsto dall’articolo 239, comma 1 lettera d) del Tuel, qualora i controlli siano stati eseguiti durante i lavori istruttori che hanno portato all’approvazione dello schema di rendiconto da parte della Giunta, può essere oggetto di rinuncia esplicita da parte dei revisori.

Come ogni anno lo schema di relazione predisposto dal Cndcec e da Ancrel risulta un’utile traccia per i revisori che dovranno adeguarlo con spirito critico alla realtà oggetto di revisione tenendo conto del lavoro svolto nel corso dell’anno attraverso i propri verbali e carte di lavoro.

Si segnalano le seguenti nuove verifiche:

1) Verifica della congruità di quanto vincolato al 31/12/22 per il Fondone Covid-19 e per i ristori specifici di spesa con conseguente svincolo di risorse o adeguamento del vincolo in base alle risultanze degli allegati al Dm 8 febbraio 2024.

2) Verifica dell’indicazione nel prospetto del risultato di amministrazione dei residui attivi incassati alla data del 31/12/23 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale; in particolare nella colonna residui in c/competenza andranno tipicamente esplicitati quelli riferibili ai conti correnti postali mentre nella colonna in c/residui quelli del titolo V relativi a mutui accessi con la Cassa Depositi e Prestiti.

3) Verifica che la formula utilizzata per il calcolo del Fcde sia la medesima di quella utilizzata in sede di preventivo 23/25 (media semplice).

4) Verifica della corretta compilazione del prospetto degli equilibri alla luce delle novità introdotte dal Dm 25 luglio 2023 con particolare riferimento al Fpv del titolo 3, qualora costituito.

5) Verifica della consistenza del saldo di cassa vincolata alla luce deliberazione n. 17/23 della Sezione delle Autonomie, con l’auspicio che l’emendamento che elimina l’obbligo di tracciamento dei vincoli di cassa per i vincoli derivanti dalla legge, possa presto trovare il veicolo legislativo corretto (quello al Dl 19/2024 è stato dichiarato inammissibile).

6) Verifica delle tipologie e delle modalità di contabilizzazione dei Ppp alla luce del nuovo codice dei contratti.

7) Verifica dell’indicazione separata nello Stato Patrimoniale Attivo del saldo del Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia (1.3.4.01.03.01) da quello presso l’Istituto tesoriere (1.3.4.01.01.01) mediante apposita scrittura di storno, anche alla luce di quanto precisato dalla Faq 53 di Arconet.

Risulta inoltre sempre più importante dedicare un paragrafo alle verifiche sui tempi di pagamento e sulla riduzione dello stock del debito anche alla luce delle ultime indicazioni della Rgs. Sotto questo profilo si sottolinea come molto spesso le previsioni di cassa si discostino notevolmente rispetto ai dati di rendiconto degli incassi e dei pagamenti anche per via della mancata definizione del Fpv in sede previsionale.

In ultimo per quanto concerne le verifiche sul Pnrr i revisori dovranno soprattutto verificare l’allineamento tra la contabilità e quanto risulta in ReGiS tenendo conto delle regole contabili previste dalla Faq 48 di Arconet e della diversa esigibilità prevista per i c.d. fondi lump-sum che non prevedono una rendicontazione dei costi. Del resto, la Corte dei conti congiuntamente al questionario al rendiconto 2023 chiederà agli enti, per ogni singolo Cup, l’aggiornamento dei dati contabili al 31/12/2023 mentre per quelli procedurali il riferimento sarà al 30/6/24.

