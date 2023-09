Le novità del Dm 25 luglio 2023 per i revisori degli enti locali di Marco Castellani e Luciana Camizzi - Rubrica a cura di Ancrel









Nel Dm 25 luglio 2023, oltre alla definizione dell'iter amministrativo da seguire già con il prossimo bilancio 2024/2026, su cui si è già detto in «Il ruolo dei revisori nella formazione del bilancio degli enti locali alla luce delle indicazioni di Arconet» e all'allineamento della normativa del Piao con il Dup, ci sono altri temi che meritano una particolare attenzione da parte dei revisori degli enti locali.

1) Precisazione Modalità di calcolo Fcde. Prima della modifica l'esempio 5 dell'allegato 4/2 prevedeva, che essendo, oramai trascorsi 5 anni dall'adozione del principio di competenza potenziata, si dovesse in sede previsionale utilizzare ai fini del calcolo solo la media semplice. Tale precisazione non veniva esplicitamente più riproposta per il calcolo dell'Fcde in sede di rendiconto, per il quale veniva ancora data la possibilità di scegliere una delle tre modalità di calcolo previste. Tuttavia, stante il principio generale della costanza, in molti ritenevano, che, anche in sede di rendiconto, fosse possibile utilizzare ai fini della quantificazione dell'Fcde solo la media semplice. La novella è intervenuta a ripristinare la possibilità di utilizzo di una delle tre tipologie di calcolo (media semplice, rapporto tra la sommatorie ponderate di incassi ed accertamenti, media ponderata) anche in sede di bilancio di previsione, ma, proprio nel rispetto del principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n. 1 del Dlgs 118/2011, il metodo di calcolo scelto in fase previsionale deve essere confermato in sede di rendiconto, per evitare comportamenti opportunistici. Viene inoltre confermata a regime la cosiddetta "regola del + 1" in linea con quanto già definito nella FAQ 26 del 27/10/2017. Si tratta di una modifica che sarà subito operativa.

2) Introduzione del conto "1.3.4.01.03.01 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia". Ai fini della tenuta della contabilità economico–patrimoniale gli enti potranno procedere allo storno del conto 1.3.4.01.01.01 "Istituto tesoriere/cassiere", movimentando il conto 1.3.4.01.03.01 "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia" dell'importo corrispondente alle giacenze del conto di TU acceso presso la Banca d'Italia. In questo modo potranno essere correttamente valorizzate nello Stato Patrimoniale le voci nelle disponibilità liquide: "IV 1 a Istituto Tesoriere" e "IV 1 b presso Banca d'Italia". In precedenza, il principio 4/3 faceva riferimento ad una rettifica extracontabile che mal si conciliava con l'esigenza di trasmettere alla Bdap anche i flussi dei DCA. Tale modifica impatterà nel rendiconto 2023.

3) Precisazione delle modalità di contabilizzazione dei conti correnti bancari e postali con saldo positivo al 31/12 non riversato in tesoreria. Si tratta in particolare dei c/c postali e dei conti intestati all'ente presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa ai quali sono correlati dei residui attivi che non costituiscono crediti nello stato patrimoniale. Al riguardo si rinvia a quanto già precisato dal Documento 9 dei Principi di Vigilanza e Controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali a cura del Cndcec. A decorre dal rendiconto 2023 sarà necessario evidenziare tali residui attivi anche nel prospetto del risultato di amministrazione nell'apposita voce «di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale». Tale modifica impatterà nel rendiconto 2023.

4) Il FPV del titolo 3. Sempre nel prospetto del risultato di amministrazione è stata inserita anche la voce "Fondo Pluriennale Vincolato per incremento di Attività finanziarie" già presente nel "Quadro Generale Riassuntivo", stante la previsione del principio contabile 4/2 e l'inserimento dell'apposito P.F. nel piano integrato dei conti. Tuttavia, la mancanza della possibilità di rappresentazione del prospetto del risultato di amministrazione in maniera distinta del Fpv di parte corrente e parte capitale ha creato non poche difficoltà a quegli enti che lo hanno costituito in ossequio al principio di esigibilità soprattutto ai fini Bdap. Al riguardo è stato integrato in maniera coerente anche il prospetto della "Verifica degli Equilibri" e il prospetto concernente il "Conto del Bilancio–Gestione delle entrate". Tale modifica impatterà nel rendiconto 2023.

5) Il FPV del titolo 2.04. Il prospetto della "Verifica degli Equilibri" è stato integrato anche con le voci di FPV in entrata del titolo 2.04 riferito ai "Trasferimenti in conto capitale", che partecipano all'equilibrio di parte corrente, essendo già presente quello relativo alla spesa. Tale modifica impatterà nel rendiconto 2023.

6) Economie di impegno da FPV. Nell'allegato B al rendiconto dedicato a: "Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio n di riferimento del bilancio" è stato precisato il contenuto delle colonne "x" ed "y" dedicate all'evidenziazione delle cosiddette." Economie di impegno da FPV". Si ricorda che, per quanto riguarda le economie da FPV relative ad impegni finanziati con entrate vincolate, gli importi indicati nelle colonne "x" ed "y" dovranno trovare riscontro nella colonna "g" dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".Tale modifica impatterà nel rendiconto 2023.

7) Fondo di cassa al 1° gennaio dell'esercizio. Tale voce è stata inserita nei prospetti del rendiconto sin dal 2023 concernenti: il "Conto del Bilancio–Gestione delle entrate" e il "Conto del bilancio–Riepilogo generale delle entrate".

8) Modalità di contabilizzazione del FAL. Il principio 4/2 è stato puntellato con un richiamo esplicito della normativa che si estende non solo al FAL 2013 ma anche a quello (poco utilizzato) del 2020. Inoltre, per gli enti in dissesto viene precisata la necessità di conservare l'accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione, da gestire secondo le modalità previste dall'articolo 52 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106. In ultimo sono state adeguate le note del "Quadro Generale Riassuntivo".Tale modifica impatterà nel rendiconto 2023.

9) Modifiche agli schemi di bilancio di previsione e al Glossario Missioni e Programmi. Si tratta in entrambi i casi di modifiche che impatteranno solo per i preventivi 2025/2027. Gli enti avranno pertanto il tempo necessario per adeguare i propri sistemi informativi. Si tratta di modifiche relative alla rappresentazione del FPV, coerenti con gli interventi effettuati agli schemi di rendiconto. Nel secondo caso si tratta di modifiche che impattano sull'allocazione di alcune spese nelle Missioni 8, 9 e 11.

---------------------------------------------------------

PROSSIMI EVENTI

SEMINARIO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR - 6 LEZONI organizzato da ANCREL NAZIONALE

Le lezioni si svolgeranno tutti i martedì a partire dal 26 settembre 2023 dalle 15.00 alle 17.00 in modalità webinar (n° 12 crediti formativi complessivi disponibili, 2 per ogni lezione Test di 5 domande per la verifica dell'apprendimento a fine ogni singola lezione esito positivo con almeno 4 risposte corrette) a breve tutte le info sul sito www.ancrel.it

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO: UNA LEVA FISCALE PER INCENTIVARE IL TURISMO

R imini 29 settembre 2023 convegno in presenza organizzato da Anci Emilia Romagna, UPI Emilia Romagna, Ancrel Romagna, Ordine degli avvocati di Rimini, Comune di Rimini, ODCEC di Rimini, con il patrocinio della Corte dei Conti e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Info

LA CONTABILITA' ACCRUAL NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Siena, 15 settembre 2023 Evento promosso da MEF, ODCEC Siena, ANCREL NAZIONALE con il patrocinio di ANCI TOSCANA. Info

Ancrel Campania in collaborazione con Ancrel Nazionale ed Ancrel Sardegna organizza il corso L'OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE VII Edizione che si svolgerà su piattaforma online dal 1°/10/2023 al 30/11/2023. Info

CORSO PROFESSIONALE IN AULA PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 2023 - PROMOZIONE ESTIVA PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 31 AGOSTO organizzato in collaborazione con ANCREL VENETO

Padova/Rovigo, dal 2 ottobre al 13 novembre 2023

Venezia, dal 3 ottobre al 14 novembre 2023

Verona, dal 4 ottobre al 15 novembre 2023

Trento, dal 5 ottobre al 16 novembre 2023

Info

Ancrel Veneto in collaborazione con ODCEC Belluno e SEL ServiziEntiLocali.it organizza una serie di lezioni per FORMAZIONE ENTI LOCALI E-LEARNING 2023. Le lezioni saranno fruibili, sia singolarmente che in un pacchetto completo. Sono previsti sconti per gli associati ANCREL. Scarica la brochure informativa al link