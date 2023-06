Personale, tetto del 20% agli idonei solo per i concorsi dopo il 22 giugno di Gianluca Bertagna

Lo ha precisato il 16 giugno scorso il Dipartimento della Funzione Pubblica









Il nuovo sistema di scorrimento delle graduatorie nel limite del 20% degli idonei decorre solo ed esclusivamente a partire dai concorsi banditi dopo il 22 giugno scorso. Non lo afferma il d.l. 44/2023 che come da conversione ha modificato l'art. 35-ter del d.lgs. 165/2001, bensì la nota n. 1187/2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica. Giunge, quindi, un primo chiarimento su quella che da più parti è stata indicata come l'ennesima disposizione che anziché semplificare complica le cose, soprattutto...