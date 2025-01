Sanità, arriva lo snodo decisivo per il nuovo contratto da 1,78 miliardi di euro

La prossima settimana sarà quella decisiva per il rinnovo del contratto dei 581mila fra infermieri, tecnici e personale non dirigente della sanità. Ma dagli esiti dei tavoli convocati dall’Aran per lunedì e martedì prossimi si capirà anche la sorte degli altri comparti, dagli enti locali alla scuola. Perché tutto dipenderà dalle scelte di Cgil e Uil, che non hanno firmato il contratto di ministeri e agenzie fiscali ma negli altri settori sono decisive per raggiungere la maggioranza indispensabile...

