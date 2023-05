Sviluppo immobiliare, gare del privato (ma senza qualificazione) per le opere a scomputo di Antonio Belvedere* e Viviana Cavarra*

Cosa cambia dal 1° luglio 2023 per le opere in regime di convenzione urbanistica. Possibile l' esclusione per i lavori aggiuntivi gratuiti offerti dal promotore privato (anche quando possono generare un'opportunità di guadagno economico)









Nel testo del nuovo Codice dei contratti pubblici, la disciplina delle opere pubbliche realizzate in regime di convenzione urbanistica dal privato titolare del permesso di costruire è contenuta principalmente nell'allegato I.12. L'articolo 13, comma 7, del Codice, infatti, richiama questa categoria di opere pubbliche al solo fine di precisarne la sottoposizione al Codice in relazione alla fase di aggiudicazione, salvo poi rinviare al citato allegato la specificazione delle norme che invece non trovano...