Via libera a 7,2 miliardi ma per 4.363 Comuni i fondi si riducono di Gianni Trovati









Nel linguaggio ostico della contabilità pubblica è la «perequazione orizzontale». Nella pratica è il meccanismo che divide i Comuni in “ricchi”, che dai loro tributi ricavano più della media in rapporto al fabbisogno di spesa per i servizi, e “poveri”, che sono nella situazione opposta, e chiede ai primi di trasferire risorse ai secondi. Nella politica è il sistema chiamato a separare il finanziamento dei Comuni dalla spesa storica per collegarlo ai «fabbisogni standard», cioè al costo efficiente...