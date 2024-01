Appalti digitali, addio qualificazione per le Pa prive di piattaforma al 31 gennaio

Nel pieno della crisi causata dalla difficoltà a ottenere i Cig per avviare le gare, causate dall’obbligo di digitalizzazione degli appalti scattato il 1° gennaio, è alle porte un nuovo adempimento decisivo per le stazioni appaltanti che hanno concluso con successo il procedimento di qualificazione presso l’Anac. Per mantenere il via libera a operare in autonomia le Pa devono comunicare all’Anac entro il 31 gennaio la proprietà o la disponibilità d’uso di una piattaforma digitale certificata dall...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi