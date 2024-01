Caos gare digitali, raffica di emendamenti al Milleproroghe per escludere i microappalti Dalla maggioranza (ma anche dal Pd) correzioni in serie al Dl 215/2023 per evitare l’uso di piattaforme certificate agli affidamenti sotto 5mila euro. Spuntano anche le richieste di proroga dell’obbligo di pubblicazione dei bandi sui giornali