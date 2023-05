Ponte sullo Stretto, il Parlamento converte il decreto. Salvini: cantiere nel 2024 di Massimo Frontera e Mauro Salerno

Il Senato ha approvato il Dl nel testo uscito dalla Camera. Il ministro delle Infrastrutture: primi fondi nella prossima legge di Bilancio









Il governo ha incassato l'approvazione del decreto legge che apre la strada per rimettere in moto la macchina per realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina. L'Aula del Senato ha approvato il testo nella versione uscita dalla Camera, respingendo tutti gli emendamenti, con 103 voti favorevoli, 49 contrari e 3 astenuti. Sul testo il governo aveva deciso di non porre la questione di fiducia, come invece aveva fatto in occasione della prima approvazione da parte della Camera. Il provvedimento, che ...